Brits parlement behandelt vanaf maandag brexitwet

Het omstreden wetsvoorstel over de interne markt van het Verenigd Koninkrijk na de brexit zal vanaf maandag worden behandeld in het Britse parlement. Vanaf dinsdag kunnen de parlementariërs een week lang in debat over voorgestelde veranderingen aan het wetsvoorstel. Dat heeft het Conservatieve lid Stuart Andrew hen namens de regering meegedeeld.

De nieuwe wetgeving die de Britse regering woensdag presenteerde, staat op gespannen voet met het terugtrekkingsverdrag dat de EU en het Verenigd Koninkrijk vorig jaar sloten. Het zou ingaan tegen de zwaarbevochten afspraken over Noord-Ierland.

Door de opschudding over de Britse ‘internemarktwet’ zijn de al zo moeizame onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk in nog zwaarder weer beland.