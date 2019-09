Brits paar ontdekt migrant in dakkoffer

Een Britse koppel dat na een vakantie in Frankrijk terugkeerde in Newbury kreeg een schokkende verrassing. Een migrant was waarschijnlijk in het Franse Calais ongemerkt in de dakkoffer geklommen en meegereisd naar de plaats ten zuidwesten van Londen.

Het echtpaar ontdekte de 17-jarige verstekeling doordat zijn voeten uit de koffer staken, aldus de BBC donderdag. De politie arresteerde de jongen omdat hij de immigratieregels had overtreden.

Het Britse paar had de nacht doorgebracht in een hotel in Calais, voordat het aan boord van de ferry ging.