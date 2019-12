Brits onderzoek naar lekken over handel met VS

Britse deskundigen onderzoeken of geheime documenten die afgelopen week op internet verschenen over de handel met de VS zijn gelekt of door hackers zijn gestolen. Politieke partij Labour zag in de documenten het bewijs dat het nationale gezondheidsstelsel (NHS) onderdeel is van onderhandelingen tussen de Conservatieve partij van premier Boris Johnson en de Amerikaanse president Donald Trump.

Johnson beweert bij hoog en laag dat de NHS geen onderwerp van gesprek is tijdens de onderhandelingen over een handelsverdrag na de brexit. Trump meldde afgelopen week dat hij niet in het stelsel geïnteresseerd is hoewel hij eerder het tegenovergestelde beweerde.