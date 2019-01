Brits-Nederlandse ‘marihuanagigant’ opgerold

De Spaanse politie heeft in Catalonië een netwerk opgerold dat onder leiding van Britten en Nederlanders enorme hoeveelheden marihuana in Spanje kweekte en naar Engeland en Nederland smokkelde. Volgens de Guardia Civil is 2700 kilo marihuana in beslag genomen en zijn 25 mensen in de leeftijd van 20 tot 60 jaar gearresteerd in een politieactie die de grootste in zijn soort (in Spanje) wordt genoemd.

Behalve uit Nederland en Groot-Brittannië zijn verdachten aangehouden uit Brazilië, Litouwen, Moldavië, Roemenië en Spanje. De politie kwam dit marihuananetwerk op het spoor toen in april in een vrachtwagen die naar Nederland ging 400 kilo marihuana en 20 kilo hasj werd gevonden in de lading groenten. De politie ontdekte dat de bende in verscheiden plaatsen in Baskenland en Catalonië activiteiten ontplooide en dagelijks partijen drugs exporteerde.

Er is huiszoeking gedaan in zeventien woningen en hallen. Twee kwekerijen zijn ontmanteld in de buurt van Barcelona en van Tarragona. In Cabrera del Mar, ten noorden van de Catalaanse hoofdstad, is ook een laboratorium aangetroffen waar cannabis tot vloeibare hasj werd verwerkt en in kleine capsules voor individuele afnemers werd gestopt.

Behalve drugs zijn ook tonnen groenten en fruit in beslag genomen die de bende gebruikte om smokkelwaar te verstoppen. Deze levensmiddelen zijn door de Guardia Civil aan het Rode Kruis overgedragen. De bende had volgens Spaanse media bedrijven opgezet als dekmantel voor de talrijke illegale praktijken.