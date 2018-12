Brits ministerie brengt vervolging christenen in kaart

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat onderzoeken hoe het wereldwijd is gesteld met de vervolging van christenen en hoe zij geholpen kunnen worden door het Verenigd Koninkrijk.

Dat berichtte de BBC eerder deze week. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van minister Jeremy Hunt van Buitenlandse Zaken en staat onder leiding van de bisschop van Truro, Philip Mountstephen.

Volgens het ministerie kregen 215 miljoen christenen het afgelopen jaar te maken met geweld en discriminatie. Het geweld is dramatisch toegenomen met maandelijks 250 doden tot gevolg.

Groot-Brittannië is internationaal „al lang voorvechter van religieuze vrijheid”, maar „moet meer doen”, aldus Hunt, die stelt dat de vervolging van christenen vaak het begin vormt van de vervolging van alle minderheden.

Het onderzoek, waarvan de resultaten rond Pasen worden verwacht, moet onder meer inzicht geven in de vervolging van christenen in ‘cruciale landen’ in het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Daarnaast wordt gekeken welke steun de Britse overheid nu verleent en welk beleid er in de toekomst moet worden gevoerd.