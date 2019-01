Brits leger rekruteert Fortnite-gamers

Het Britse leger heeft een campagne gelanceerd om gamers van onder meer Fortnite en Call of Duty te werven. Met de advertenties hoopt het leger de 16- tot 25-jarige te overtuigen dat ze allang in huis hebben wat nodig is om in het leger te dienen.

Een van de posters toont de ‘clown van de klas’ en roemt hem om zijn opgewektheid. Andere afbeeldingen prijzen gamers om hun gedrevenheid en gevoel voor technologie. Een vrouw die wordt omschreven als ‘me me me millennial’ wordt op een poster geprezen om haar zelfvertrouwen.

Fortnite wordt gezien als het populairste computerspel ooit en kent momenteel meer dan 200 miljoen spelers. „Het leger kijkt anders naar mensen en we zijn er trots op dat we voorbij de stereotypes kijken en het potentieel in jonge mensen zien”, zei een legerwoordvoerder tegen de krant The Telegraph.