‘Brits leger moet Gurkha-vrouwen beter belonen’

De Nepalese regering stelt harde eisen aan de inlijving van Gurkha-vrouwen in het Britse leger. Nieuwe rekruten voor de elitetroepen zouden onder meer in aanmerking moeten komen voor betere beloning en pensioenen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken Pradeep Kumar Gyawali.

Nadat de Gurkha’s vanwege hun uitzonderlijke gevechtscapaciteiten al twee eeuwen deel uitmaken van het Britse leger, staan de Britten nu op het punt om ook Gurkha-vrouwen te gaan rekruteren. Dat zou in 2020 moeten gaan gebeuren.

Gurkha’s vormen een bergvolk dat sinds 1815 een eigen brigade heeft in het Britse leger. Er zijn op het ogenblik zo’n 3000 Gurkha’s in Britse krijgsdienst. Zij vochten mee in conflicten rond de Falklands, tijdens de Golfoorlog, in Afghanistan en Kosovo. Dat gebeurt op basis van een overeenkomst die 72 jaar geleden is gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk, India en Nepal. De Nepalese regering wil voortaan zeggenschap in de wijze van selectie en heeft ook financiële eisen voor haar onderdanen. Daar is in het verleden veel strijd over gevoerd.

Nepal behoort tot de tien armste landen ter wereld. De inkomsten van gastarbeiders in het buitenland, onder wie de Ghurka’s, vormen meer dan een kwart van het nationaal inkomen van Nepal.