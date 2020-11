Brits leger krijgt financiële injectie

De Britse strijdkrachten krijgen er de komende vier jaar jaarlijks 4 miljard pond (ruim 3,5 miljard euro) bij, een stijging van 10 procent. Het extra geld gaat onder meer naar de marine en ruimte- en cyberveiligheidsprojecten en kan 40.000 nieuwe banen opleveren.

Premier Boris Johnson heeft besloten dat het snijden in de defensiebegroting verleden tijd is nu de internationale situatie „gevaarlijker” is geworden dan ooit tijdens de Koude Oorlog, zei hij in het parlement.

Hij denkt dat de financiële injectie de Britse invloed in de wereld zal vergroten. Johnson wil de marine weer de sterkste van Europa maken met de aanschaf van een reeks fregatten en andere oorlogsschepen. Dat moet een „renaissance” in de scheepsbouw bewerkstelligen.

De uitgaven zullen „ten minste” 2 procent van het nationale inkomen bedragen, de norm die de NAVO hanteert vanaf 2024. „Onze nationale veiligheid over 20 jaar hangt af van de besluiten die we vandaag nemen”, aldus Johnson.

Het afdanken van oudere wapensystemen biedt ruimte voor investeringen, zei defensieminister Ben Wallace op de BBC-radio. Britse militairen zitten nu vaak opgescheept met verouderd materieel, terwijl „tegenstanders” volgens de bewindsman vaak een betere uitrusting hebben.