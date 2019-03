Brits Lagerhuis wil geen brexit zonder deal

Een ruime meerderheid van de Britse parlementariërs wil niet dat hun land zonder deal uit de Europese Unie stapt. Het Lagerhuis sprak zich met 321 tegen 278 stemmen uit tegen zo’n no-deal-brexit.

Het was eigenlijk de bedoeling dat parlementariërs alleen de kans zouden krijgen zich uit te spreken tegen een no-deal-brexit per 29 maart. Het Lagerhuis nam echter met 312 tegen 308 stemmen een amendement aan waarmee de oorspronkelijke motie op de schop ging. De verwijzing naar 29 maart werd geschrapt en vervangen door de mededeling dat het Lagerhuis simpelweg tegen een brexit zonder deal is.

De uitkomst van de stemming betekent niet dat zo’n no-deal-brexit nu definitief van tafel is. Dat zou vereisen dat alsnog een deal wordt aangenomen of dat de Britse uittreding uit de EU niet doorgaat. Het Lagerhuis torpedeerde dinsdag voor de tweede keer de deal van premier Theresa May over de scheidingsvoorwaarden. Haar land moet ondertussen over zestien dagen de EU verlaten, met of zonder deal, tenzij uitstel wordt geregeld.

May benadrukte woensdagavond na de stemming dat nog steeds moet worden besloten hoe het nu verder moet. „We kunnen vertrekken met de deal waar deze regering de afgelopen twee jaar over heeft onderhandeld”, zei de premier. „We kunnen vertrekken met die deal en daar vervolgens een tweede referendum over houden. Maar dan riskeren we dat de brexit helemaal niet doorgaat.”

De Lagerhuisleden mogen donderdag afzonderlijk stemmen over de vraag of het vertrek van hun land uit de EU moet worden uitgesteld. De Britse regering zou zo’n verlenging van de huidige deadline op 29 maart dan moeten regelen met de EU. Daar moeten de andere EU-lidstaten wel unaniem mee instemmen.