Brits Lagerhuis weer bijeen

Het Britse Lagerhuis is woensdag weer bijeengekomen, nadat het Hooggerechtshof dinsdag had bepaald dat de schorsing van het parlement door premier Boris Johnson onwettig was.

Parlementsvoorzitter John Bercow verwelkomde de parlementariërs in de ‘House of Commons’ bij de hervatting van de werkzaamheden. Premier Boris Johnson keerde in de ochtend vervroegd terug uit New York waar hij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijwoonde.

lagerhuisbijeen

Boris Johnson zal het parlement later op woensdag toespreken over de uitspraak van het Hooggerechtshof dat zijn schorsing van het parlement onwettig was - een besluit waarmee hij het niet eens is.

„De verklaring aan het parlement is een update na het besluit van gisteren,” vertelde Johnsons woordvoerster. „De premier kon de afgelopen weken niet duidelijker zijn dat hij geen uitstel zal aanvragen en is vastbesloten om brexit op 31 oktober te leveren,” zei ze.

De oppositiepartij LDP, pro-Europese Liberale Democraten, wil proberen de dreiging van een no-dealbrexit nog voor 19 oktober uit de weg te ruimen. De partij vertrouwt er niet op dat Johnson zal gehoorzamen aan de wet die hem opdraagt de EU om uitstel te vragen als hij dan geen deal heeft.

„We kunnen het ons eenvoudigweg niet veroorloven om tot 19 oktober te wachten om te zien of de premier opnieuw zal weigeren zich aan de wet te houden,” zei partijleider Jo Swinson. Ze zei dat ze zou samenwerken met andere partijen „om een manier te vinden om die dreiging van een no-dealbrexit sneller te verwijderen”.