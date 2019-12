Brits Lagerhuis weer aan de slag met brexitdeal

De Britse regering start vrijdag het proces weer op om de wetgeving die nodig is voor een vertrek uit de EU vrijdag goedgekeurd te krijgen door het Lagerhuis. Daar heeft de regerende Conservatieve Partij na de verkiezingen een grote meerderheid, dus premier Boris Johnson heeft er weinig meer te vrezen van de oppositie.

De wetgeving moet in het parlement meerdere stadia doorlopen. Er wordt vrijdag naar verwachting al gestemd. De wet moet op 9 januari worden aangenomen door het Lagerhuis. Johnson wil dat zijn land eind volgende maand formeel de Europese Unie verlaat. De Britten hebben nog 42 dagen te gaan tot de officiële brexitdeadline.

Na de brexit op 31 januari begint een overgangsperiode van 11 maanden. Dan merken de Britten in het dagelijks leven vermoedelijk nog maar weinig van het vertrek van hun land uit de EU. Hun land houdt zich dan nog aan EU-regels zodat er tijd is om te onderhandelen over een handelsakkoord. Als het niet lukt daar voor het einde van de overgangsperiode een akkoord over te sluiten, dreigt alsnog een chaotische breuk.

De Conservatieven waren voor de verkiezingen wel de grootste partij, maar ze hadden zelf geen meerderheid in het Lagerhuis. Daardoor lukte het toen keer op keer niet om afspraken over de brexit goedgekeurd te krijgen. Inmiddels heeft de partij van Johnson 365 van de 650 zetels.