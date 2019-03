Brits Lagerhuis stemt over uitstel brexit

Britse Lagerhuisleden stemmen donderdag over de vraag of het vertrek van hun land uit de EU moet worden uitgesteld. Als daar geen nieuwe afspraken over worden gemaakt, vindt de brexit over vijftien dagen plaats. De andere EU-lidstaten moeten wel instemmen met een verlenging van de huidige deadline op 29 maart.

De regering schrijft in de motie van donderdag dat wordt aangestuurd op verlenging van de brexitdeadline tot 30 juni als het Lagerhuis uiterlijk op 20 maart alsnog een brexitdeal goedkeurt. Als dat niet gebeurt, is het volgens de tekst zeer waarschijnlijk dat de Europese leiders de volgende dag toch duidelijkheid willen over de vraag waarom uitstel verleend moet worden.

Britse parlementariërs hebben de brexitdeal van premier Theresa May al twee keer verworpen, maar hebben zich inmiddels ook uitgesproken tegen een brexit zonder afspraken over de scheidingsvoorwaarden. In de motie van donderdag wordt gewaarschuwd dat brexit-uitstel tot na 30 juni betekent dat het Verenigd Koninkrijk weer moet meedoen aan de Europese verkiezingen.

In Europa bestaat frustratie over de impasse in de Britse politiek. EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier liep deze week in het Europees Parlement alvast vooruit op een mogelijk Brits verzoek om verlenging van de deadline. „Verlengen om wat te doen? De onderhandelingen zijn afgerond. We hebben een terugtrekkingsakkoord.”