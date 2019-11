Brits Lagerhuis krijgt voorzitter met zware Engelse tongval

De nieuwe voorzitter van het Britse Lagerhuis heet Sir Lindsay Hoyle. Het 62-jarige parlementslid voor Labour volgt John Bercow op.

Het ambt van Speaker was in de middeleeuwen geen eer. De voorzitter moest de wensen van het parlement overbrengen aan de Engelse koning, en die kon weleens een voorzitter laten onthoofden. Daarom moest in die tijd een nieuwgekozen Speaker altijd naar zijn stoel worden getrokken. En zo gaat het nog steeds, in de volksvertegenwoordiging die zich laat regeren door oude en nieuwe precedenten.

Hoyle nieuwe ‘Mister Speaker’ Brits Lagerhuis

Favoriet

Hoyle gold als favoriet. Hij was al negen jaar ondervoorzitter en had in die rol veel goodwill verzameld. Aanvankelijk waren er zeven kandidaten, maar in alle rondes eindigde hij als eerste.

De parlementsvoorzitter heeft veel invloed. Niet zozeer over de agenda van het huis, want die wordt grotendeels bepaald door de regerende fractie. Maar wel over de selectie van moties en amendementen die in stemming worden gebracht. Zo heeft de voorgaande voorzitter, John Bercow, dit jaar twee keer een stemming over de brexitdeal van de regering geblokkeerd omdat niet twee keer over hetzelfde kan worden gestemd.

Brexiteers waren vanwege dergelijke besluiten niet altijd even blij met Bercow. De nieuwe voorzitter Hoyle beloofde in zijn overwinningsspeech „neutraal en transparant” te zijn. Vanuit alle partijen zal er scherp op Hoyle worden gelet hoe eerlijk hij is. In zijn presentatie aan het Lagerhuis benadrukte hij dat „iedereen hier gelijk” is en dus aan het woord moet kunnen komen.

Eén verandering die Hoyle meebrengt is zijn sterke accent uit Midden-Engeland. Zeker in het buitenland zal hij niet zo makkelijk te volgen zijn als zijn voorganger Bercow, die meer een Zuid-Engelse tongval had.

Brexit

Als een van de weinige parlementsleden heeft Holyle nooit willen zeggen of hij voor of tegen brexit had gestemd. Zijn kiesdistrict Chorley stemde met 57 procent vóór afscheid van de EU; in lijn met de rest van de regio Lancashire. In die streek bestond vroeger veel textielindustrie, waarin Hoyle zelf ook actief was, voordat hij in 1997 in het parlement kwam. Deze industrie is echter grotendeels verdwenen en nu is er in dit deel van Midden-Engeland veel werkloosheid.

Hoyle is voor de tweede keer getrouwd na te zijn gescheiden. Hij had ook een dochter Natalie bij een derde vrouw. Eind 2017 verhing deze zich. In zijn aanvaardingstoespraak eerde hij zijn dochter „die er niet bij is.”