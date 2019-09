Brits Lagerhuis buigt zich over brexitwet

De Britse oppositie probeert woensdag een wetsvoorstel door het Lagerhuis te loodsen dat een brexit zonder deal moet voorkomen. Het debat over dat voorstel begint naar verwachting omstreeks 16.00 uur Nederlandse tijd.

In het voorstel staat dat premier Boris Johnson moet vragen om nieuw uitstel van de brexit als het hem niet tijdig lukt een deal rond te krijgen, tenzij het parlement toestemming geeft voor een brexit zonder deal. Daar is vooralsnog geen meerderheid voor.

De premier is fel tegen het plan. Hij stelt dat dergelijke beperkingen schadelijk zijn voor de Britse onderhandelingspositie in Brussel. Johnson zegt sowieso op 31 oktober uit de EU te willen, desnoods zonder deal. Hij vindt dat nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden als groen licht wordt gegeven voor het voorstel.

De oppositie boekte dinsdag al een belangrijke overwinning. Toen is met hulp van dissidenten uit de partij van Johnson geregeld dat woensdag kan worden gedebatteerd over het plan. De parlementariërs willen dat nu in sneltreinvaart door het parlement krijgen.

Die snelle procedure gaat gepaard met meerdere stemmingen, die volgens de BBC om 18.00 uur en 20.00 uur worden verwacht. Het Lagerhuis moet zich mogelijk ook nog uitspreken over een voorstel van de regering om nieuwe verkiezingen te houden.

Als het voorstel van de oppositie wordt goedgekeurd, moet het Hogerhuis zich daar ook nog over uitspreken. De tijd dringt, want het parlement wordt volgende week geschorst in de aanloop naar de troonrede.