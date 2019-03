„Brits kabinet wil Theresa May afzetten”

Elf ministers in het Britse kabinet willen dat premier Theresa May direct aftreedt. Dat stelt parlementair verslaggever Tim Shipman van de Sunday Times, die met de elf heeft gesproken.

Volgens Shipman staat het volledige kabinet achter de beslissing May af te zetten. „Het einde is nabij, ze is binnen tien dagen vertrokken”, zou een van de ministers tegen hem hebben gezegd. De ministers willen op haar plaats een interim-premier installeren. David Lidington, Michael Glove (minister van Milieu) en Jeremy Hunt (minister van Buitenlandse Zaken) worden genoemd als mogelijke kandidaten.

De Sunday Times meldt dat sommige vooraanstaande ministers haar „instabiel en grillig” noemen en dat bij May de „macht om een verantwoord oordeel te vellen ernstig is verstoord”.