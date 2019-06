Brits-Iraanse gevangene in hongerstaking

Een Brits-Iraanse vrouw die vastzit in Iran, is weer in hongerstaking gegaan. Nazanin Zaghari-Ratcliffe (40) weigert te eten uit protest tegen haar "oneerlijke gevangenschap", meldt haar echtgenoot Richard Ratcliffe in een verklaring. Zijn vrouw blijft wel water drinken.

De Iraanse autoriteiten arresteerden Zaghari-Ratcliffe in 2016, toen ze Iran wilde verlaten. De vrouw had daar familie bezocht met haar dochtertje Gabriella. Ze kreeg vijf jaar gevangenisstraf opgelegd nadat ze was beschuldigd van een poging de Iraanse staat omver te werpen.

Zaghari-Ratcliffe zegt onschuldig te zijn. "Nazanin had zich voorgenomen in actie te komen als ze nog steeds vast zou zitten op de vijfde verjaardag van Gabriella", schrijft Ratcliffe. Zijn vrouw eist volgens hem dat ze op vrije voeten wordt gesteld. "Daar komt ze allang voor in aanmerking."

De vrouw ging begin dit jaar ook al in hongerstaking. Toen wilde ze volgens Britse media toestemming om een dokter te bezoeken. Die eis zou na enkele dagen zijn ingewilligd. Dit keer zou haar echtgenoot Richard uit solidariteit ook willen vasten. Dat doet hij voor de Iraanse ambassade in Londen.