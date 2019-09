Brits hof: volgende week uitspraak schorsing

Het Britse hooggerechtshof doet vermoedelijk volgende week uitspraak over de omstreden schorsing van het Britse parlement. „We weten dat deze zaak zo snel mogelijk afgerond moet worden en we hopen dat we ons besluit begin volgende week kunnen publiceren”, zei rechter Brenda Hale.

Het hof hield donderdag voor de derde en laatste dag een hoorzitting over de schorsing van het parlement. De opperrechters moeten beslissen of premier Boris Johnson zijn boekje te buiten ging toen hij de koningin vroeg de volksvertegenwoordigers vijf weken naar huis te sturen.

De schorsing is volgens de regering een normale procedure in de aanloop naar de troonrede op 14 oktober. Tegenstanders vinden echter dat Johnson zijn bevoegdheden misbruikt om het parlement op een zijspoor te zetten in de aanloop naar de brexit.

Als de opperrechters de premier terugfluiten, kan dat tot gevolg hebben dat het parlement eerder wordt teruggeroepen. Uit documenten die een betrokken advocaat deelde, blijkt overigens dat de regering niet heeft uitgesloten dat het parlement daarna opnieuw geschorst zal worden.