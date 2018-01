Brits hof straft beha-leverancier Elizabeth

Het Britse koninklijk huis is bikkelhard voor het vermaarde lingeriehuis Rigby & Peller nu er details zijn onthuld over het aanmeten van de beha’s van koningin Elizabeth. De firma is na 57 jaar het zo vurig gewenste predicaat ‘hofleverancier’ kwijt.

June Kenton van Rigby & Peller, die de vorstin behulpzaam was met het zoeken en passen van geschikte bustehouders, schreef een boek getiteld Storm in a D-Cup. Hoewel de schrijfster volhoudt dat er niets wezenlijks over Elizabeth wordt onthuld, is Buckingham Palace onverbiddelijk, aldus de BBC.

Het Londense bedrijf heeft een verklaring vol spijt gegeven. Het betreurt diep dat het de status van hofleverancier kwijt is. Kenton (82), eertijds eigenaar van Rigby & Peller en tegenwoordig aandeelhouder, publiceerde in maart 2017 haar autobiografie waarin enkele details over de koninklijke bezoeken stonden. „Ik heb alleen maar geschreven dat ik naar de koningin ging om te passen, niet wat er gebeurde”, zo luidt haar verweer.