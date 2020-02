Brits hof handhaaft eerste toepassing anticorruptiemaatregel

De echtgenote van een voormalige topbankier heeft bij een hof in Groot-Brittannië het hoger beroep verloren tegen de inbeslagname van haar eigendommen. Zamira Hajiyeva was de eerste persoon die is aangepakt met nieuwe anti-corruptiewetgeving.

Hajiyeva is de echtgenote van Jahangir Hajiyev, het voormalige hoofd van een staatsbank in Azerbeidzjan. Hij zit in zijn thuisland een gevangenisstraf uit vanwege ambtsmisbruik. Hoewel hij formeel nooit meer verdiende dan 70.000 dollar (ruim 63.000 euro), gaf zijn echtgenote in Europa miljoenen euro’s uit.

De bankiersvrouw spendeerde in tien jaar tijd onder meer 16 miljoen pond (19 miljoen euro) bij het chique warenhuis Harrods. Met dergelijke uitgaven trok ze de aandacht van de autoriteiten, die voor het eerst een zogeheten ‘unexplained wealth order’ uitvaardigden.

Die relatief nieuwe maatregel maakt het mogelijk eigendommen in beslag te nemen als mensen niet kunnen bewijzen dat ze op legale wijze aan hun geld komen. In het geval van de bankiersvrouw ging het onder meer om een golfclub en een woonhuis in de gegoede Londense wijk Knightsbridge.