Brits hof haalt streep door abortusbesluit

Doktoren mogen geen abortus uitvoeren bij een verstandelijk beperkte vrouw. Dat bepaalde het Britse hof van beroep maandag. Een rechter stelde vrijdag juist dat een zwangerschapsafbreking voor het welzijn van de vrouw dringend gewenst was.

De vrouw staat onder curatele vanwege een ontwikkelings- en stemmingsstoornis. Ze is 22 weken zwanger. De Britse rechtbank is bevoegd beslissingen te nemen voor mensen die daartoe zelf niet in staat geacht worden.

De vrouw zou de mentale leeftijd van een schoolkind hebben. „Voor haar is een baby hetzelfde als een mooie pop”, aldus de rechter.

De moeder van de vrouw, , een Nigeriaanse oud-verloskundige, heeft gezegd voor het kindje te willen zorgen. De rooms-katholieke vrouw is tegen abortus.