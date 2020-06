‘Brits dodental was helft lager geweest bij eerdere lockdown’

Het dodental door het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk had de helft lager kunnen zijn, als de lockdown een week eerder was ingevoerd. Dat zegt wetenschapper en voormalig lid van het corona-adviesteam van de regering Neil Ferguson.

Premier Boris Johnson kondigde op 23 maart de lockdown af, waardoor mensen alleen nog naar buiten mochten voor boodschappen en noodgevallen. Het dodental in het land staat officieel op 40.883, maar in het Verenigd Koninkrijk worden vooralsnog alleen de sterfgevallen in ziekenhuizen en verzorgingshuizen geteld.

Ferguson denkt dat de Britse regering de juiste maatregelen invoerde, maar dat het te laat was. „De epidemie verdubbelde zich iedere drie à vier dagen voordat de lockdown werd ingevoerd. Als dat een week eerder was gebeurd, was het dodental dus de helft lager geweest.”

De epidemioloog is een van de onderzoekers die een belangrijk model maakte waarop de Britse aanpak is gebaseerd. Ferguson schatte aan het begin van de epidemie in maart dat ongeveer 20.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk zouden overlijden door het virus. Hij stapte in mei uit de adviesgroep, nadat bekend was geworden dat hij de lockdownregels had overtreden.