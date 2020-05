Het aantal coronadoden in Groot-Brittannië en Noord-Ierland stijgt verder richting de 30.000. In een etmaal bezweken 315 personen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen aan het coronavirus. Inmiddels zijn 28.446 sterfgevallen geregistreerd.

De stjiging gaat wel steeds langzamer. Volgens de regering is de piek bereikt. Het Verenigd Koninkrijk telt na de Verenigde Staten en Italië de meeste coronadoden.