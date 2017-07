British Museum is dure ring kwijt

Het befaamde British Museum in Londen is een ring van Cartier met een waarde van omgerekend ruim 840.000 euro „kwijt”. Volgens de BBC is de ring al sinds 2011 verdwenen, maar geeft het museum er nu pas ruchtbaarheid aan in zijn jaarverslag.

De ring zou destijds door een anonieme donor aan het museum zijn geschonken. In augustus 2011 ontdekte personeel al dat het sieraad van zijn plek was verdwenen. Geheel volgens de procedures van het museum wordt na vijf jaar officieel de vermissing gemeld, aldus de instelling. Ondertussen werd wel de beveiliging tegen het licht gehouden.

De BBC meldde donderdag dat de vermissing kan worden opgemaakt uit het financiële jaarverslag over 2016 waarin een afschrijving vermeld staat.