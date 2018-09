British Airways slaat alarm over dataroof

De Britse luchtvaartmaatschappij British Airways (BA) is getroffen door een grote dataroof. Hackers bemachtigden gegevens over 380.000 betalingen door klanten, berichten Britse media.

De hackers hadden het voorzien op informatie over mensen die tussen 21 augustus en 5 september boekten via de website of mobiele app. Klanten hoeven volgens BA niet te vrezen dat hun paspoortgegevens of reisdetails in handen zijn gevallen van de cybercriminelen. Die kregen mogelijk wel toegang tot „persoonlijke of financiële” informatie. Het veiligheidsprobleem op de website is inmiddels opgelost, zegt het bedrijf.

De politie is op de hoogte gesteld. Het bedrijf treedt in contact met de gedupeerden. „We adviseren klanten die denken dat ze zijn getroffen door dit incident om contact te zoeken met hun banken of creditcardproviders”, zegt de luchtvaartmaatschappij.