British Airways en Lufthansa: niet naar Caïro

Twee Europese luchtvaartmaatschappijen vliegen voorlopig niet meer op Caïro. Lufthansa maakte zaterdag bekend vluchten vanuit Frankfurt en München op de Egyptische hoofdstad te schrappen, meldden Duitse media. British Airways liet eerder weten de komende zeven dagen niet meer op deze bestemming te vliegen.

British Airways zegt de komende dagen de veiligheid van het vliegen op Caïro opnieuw te beoordelen, maar geeft verder niet aan wat er precies aan de hand is. De luchtvaartmaatschappij zegt nooit in te gaan op veiligheidsmaatregelen. Ook Lufthansa houdt het erop dat met het oog op veiligheid er voorlopig niet naar Caïro gevlogen wordt.

Het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt in een reisadvies dat er in Egypte een verhoogd risico bestaat op terrorisme dat is gericht op de luchtvaart. Voor vluchten van Egypte naar het Verenigd Koninkrijk zijn extra veiligheidsmaatregelen van kracht. Britten wordt gewaarschuwd vluchten naar Sharm el-Sheikh in de Sinaï zoveel mogelijk te vermijden.

KLM laat weten niet op de Egyptische hoofdstad te vliegen.