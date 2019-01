Brit wil af van werk Banksy op garage

Het leven van een man uit Wales is volledig op zijn kop gezet doordat kunstenaar Banksy ongevraagd een muurschildering achterliet op zijn garage. De 55-jarige Ian Lewis uit Port Talbot was eerst nog in zijn nopjes met het werk, maar heeft inmiddels zijn buik vol van de hordes mensen die erop af komen. Daarom vraagt hij de overheid om hulp.

De garage van Lewis was vorig jaar plots wereldnieuws door de stunt van de anonieme kunstenaar. Op het gebouw stond een afbeelding van een jongetje in een regen van as. „Ik wist eerst niet dat het een Banksy was. Ik vond het gewoon een prachtig kunstwerk”, zegt de Brit tegen de BBC.

Lewis heeft echter weinig plezier meer van het werk sinds uitkwam wie de maker was. Omdat de muurschildering op zijn garage staat, is hij ook verantwoordelijk voor het beheer. „Er komen hier dagelijks meer dan duizend mensen, op alle tijdstippen, dag en nacht.” Tijdens de kerstdagen kwamen zelfs zo’n 20.000 mensen een kijkje nemen.

De Brit wil dat de overheid zijn muur neerzet op een andere locatie. „Het kan misschien op het stadsplein worden gezet”, oppert hij. „Ik wil graag een beetje normaliteit terug in mijn leven, zoals vroeger.”