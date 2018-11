Brit krijgt levenslang in Emiraten

Een Britse academicus is in de Arabische Emiraten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens spionage voor de Britse regering. Hij werd in mei gearresteerd in Dubai waar hij heen reisde voor onderzoek.

De 31-jarige Matthew Hedges, student aan de universiteit van Durham, was naar de Emiraten gereisd voor onderzoek naar de effecten van de Arabische Lente, een reeks van opstanden in de Arabische wereld, op het buitenlandbeleid van het land. Zes maanden geleden werd hij op het vliegveld van Dubai gearresteerd toen hij het land wilde verlaten.

Hij zit sindsdien vast. Hij is beschuldigd van spionage voor een buitenland en voor het in gevaar brengen van het leger, de politie en de economie van het land. Hij kreeg zijn straf in een rechtbank in Abu Dhabi overhandigd na een zitting die nog geen vijf minuten duurde en waarbij geen advocaat aanwezig was.

Zijn vrouw toonde zich geschokt en verklaarde dat Hedges, die de beschuldigingen ontkent, stond te trillen toen hij het vonnis kreeg. „Dit waren de zes slechtste maanden van mijn leven, laat staan voor Matthew”, aldus Daniela Tejada. Van de zes maanden detentie die Hedges achter de rug heeft, zat hij er vijf in eenzame opsluiting.

De Britse minister van Justitie Jeremy Hunt riep de Verenigde Arabische Emiraten op het vonnis te herzien. Hij noemde het geen vonnis dat je verwacht van „een vriend en vertrouwd partner van het Verenigd Koninkrijk”.