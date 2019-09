Brit de cel in om pistool uit 3D-printer

Een 26-jarige Brit moet drie jaar de cel in vanwege een pistool dat hijzelf uit een 3D-printer had laten komen, zo laat de Londense politie donderdag weten. Het is de eerste keer ooit dat iemand voor dit vergrijp is veroordeeld in Groot-Brittannië.

Agenten kwamen het pistool tegen toen zij in 2017 het huis van de man doorzochten in een drugszaak. De Brit, die zei dat hij het pistool geprint had voor een universiteitsproject, had geen wapenvergunning. Hij beweerde dat hij niet wist dat het wapen ook echt kon schieten. Toen de zoekgeschiedenis van zijn computer werd doorzocht, bleek dat hij video’s had bekeken die lieten zien hoe je met een 3D-printer een vuurwapen print.

„Ik hoop dat deze veroordeling een duidelijk boodschap is voor anderen die denken weg te komen met wapenbezit”, zei een rechercheur. „Dat geldt ook voor mensen die een vuurwapen fabriceren.”

