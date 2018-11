Brit (102) overleden die dagen op z’n dak lag

De hoogbejaarde Brit die drie dagen op het dak van zijn huis in Bigbury-on-Sea lag, is in het ziekenhuis overleden. Dat heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.

De 102-jarige Ron Easton werd vorige week door de autoriteiten op het platte dak gevonden. De voormalige coureur, lokaal beter bekend als Ton-Up Ron, kwam waarschijnlijk ten val toen hij zijn televisie-antenne wilde bijstellen, melden Britse media. De vrouw die hem regelmatig melk bracht, sloeg alarm toen ze ongeopende flessen bij zijn deur vond en de man onbereikbaar bleek.

Easton werd in stabiele toestand naar het ziekenhuis gevlogen, maar overleed vrijdag alsnog. „Onze oprechte condoleances gaan uit naar de familie en vrienden van Ron”, twittert de politie, die Ton-Up Ron een ‘Local Legend’ noemt. In zijn dorp hing de vlag zaterdag halfstok. Tot het ongeval werd Easton nog regelmatig gespot in zijn blauwe MG.