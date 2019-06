Brieven in België maar 2 keer in week bezorgd

Vanaf maart volgend jaar zal de postbode in België nog maar twee keer per week niet-dringende brieven bezorgen. Brieven met een prioriteitszegel, pakjes, kranten, rouwbrieven en aangetekende brieven zijn nog wel dagelijks in de brievenbus te verwachten. Dat melden Belgische media dinsdag.

Maandag en woensdag worden waarschijnlijk de dagen dat nog niet-dringende post wordt afgeleverd, aldus bpost-topman Koen Van Gerven in het programma De Ochtend op de Belgische radio 1.

Bpost neemt die beslissing omdat de populariteit van brievenpost snel daalt. In 2011 werden elke dag nog 12 miljoen brieven verstuurd, vorig jaar waren dat er nog maar 7,7 miljoen. Bovendien krijgt maar een op de twee huizen nog elke dag post. „Terwijl de kosten van die ronde wel blijven bestaan”, aldus Van Gerven.