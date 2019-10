Brief Trump aan Erdogan: wees geen dwaas!

De Amerikaanse president Trump heeft kort voor de Turkse inval in Syrië zijn Turkse ambtsgenoot Recep Tayyip Erdogan vorige week in een opmerkelijke brief gewaarschuwd terughoudend op te treden. "Wees geen stoere jongen. Wees geen dwaas!," schrijft Trump aan de Turkse president.

"Ik heb hard gewerkt om een aantal van jouw problemen op te lossen, laat de wereld niet zitten, maak een deal. De geschiedenis zal dan positief over je oordelen. Als je dat niet doet zal je gezien worden als de duivel," schrijft Trump verder.

De brief, die woensdagavond is geopenbaard, zou door het Witte Huis naar buiten zijn gebracht om aan te tonen dat Trump Turkije geen vrijbrief heeft gegeven om Syrië binnen te vallen.

In het Amerikaanse Congres is grote weerstand tegen de Turkse inval in Syrië en tegen het beleid van Trump dat tot het Turkse optreden heeft geleid. Hij gaf eerder deze maand plotseling zijn militairen opdracht om naar huis terug te keren, omdat volgens hem de Verenigde Staten er niets meer te zoeken hebben.