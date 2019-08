Brief in fles na 50 jaar gevonden in Alaska

Een man die brandhout verzamelde in Alaska heeft een fles ontdekt met een handgeschreven boodschap erin die de vinder „een goede vaart” wenste. De fles met brief was ruim vijftig jaar eerder door een Russische matroos in zee gegooid.

„Oprechte groeten! Van het Russische moederschip VRXF Sulak van de Verre Oosten Vloot,” staat erin. „Wij wensen u een goede gezondheid, een lang leven en een goede vaart. 20 juni 1969.”

Tyler Ivanoff, onderwijsassistent in Shishmaref zag de fles aan de kust bij zijn dorp en wrikte de plastic stop met zijn tanden los. „Het was nog steeds droog aan de binnenkant en rook nog steeds naar wijn of wat dan ook, oude alcohol. Het briefje was droog,” vertelde hij tegen de krant Nome Nugget.

Ivanoff plaatste op 5 augustus een foto van de fles en het briefje op Facebook. Maar daar eindigt het verhaal niet. Rossiya 1, een Russisch televisienetwerk, volgde het spoor via het retouradres in Vladivostok terug naar een gepensioneerde Sovjet-kapitein die nu op de Krim woont.

Anatoly Botsanenko, geïnterviewd door het station in een marine-uniform, zei dat hij op de Sulak diende in 1969 toen hij 35 was. Kijkend naar het bericht op de smartphone van de verslaggever zei Botsanenko: „Dat is niet mijn handschrift.” Maar toen herkende hij het retouradres als zijn oude huis in Vladivostok.

„Het is best cool hoe een kleine foto uitgroeide tot een verhaal”, zei Ivanoff op Facebook.