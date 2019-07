‘Brexitpremier’ Johnson in pro-EU Schotland

De nieuwe Britse regeringsleider Boris Johnson heeft voor het eerst als premier de Schotse hoofdstad Edinburgh bezocht. Zijn gastvrouw, de Schotse regeringsleider Nicola Sturgeon waarschuwde na haar gesprek met Johnson dat hij „enkel een no-dealbrexit nastreeft, ook al zegt hij dat hij liever een overeenkomst met de EU sluit”. Ze zinspeelde weer op een nieuwe referendum over onafhankelijkheid van Schotland.

Johnson wil hoe dan ook 31 oktober weg uit de EU. Hij heeft maandag nog gezegd dat hij helemaal niet met Europese leiders over brexitproblemen wil praten, als ze niet eerst instemmen met het plan de brexitovereenkomst die zijn voorganger Theresa May met Brussel maakte, toch open te breken.

Johnson is als pleitbezorger van de brexit erg impopulair in Europa-minnend Schotland. In Edinburgh stemde in het referendum over EU-lidmaatschap in 2016, maar liefst 74 procent van de kiezers voor lidmaatschap. In heel Schotland was dit percentage 62 procent. Ook de leider van zijn Conservatieve Partij in Schotland, Ruth Davidson, zei maandag tegen Johnson dat ze niet achter een no-dealbrexit staat.