‘Brexitoverleg is hervat’

Het brexitoverleg tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is woensdag hervat. Dat zegt een bron rond de Britse regering.

De twee partijen hadden tot diep in de nacht onderhandeld over de brexit, maar een doorbraak is tot dusver uitgebleven. De twee partijen onderhandelen onder grote tijdsdruk. Het Verenigd Koninkrijk moet in principe over vijftien dagen de EU verlaten. Een eventueel principe-akkoord zou op donderdag en vrijdag op een EU-top voorgelegd moeten worden aan de leiders van EU-lidstaten.

De vorige Britse premier Theresa May had al een brexitdeal gesloten met de EU, maar die is drie keer afgewezen door het Britse parlement. Haar opvolger Boris Johnson wil nu een nieuwe deal sluiten. Het grote struikelblok is de status van de grens tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland.