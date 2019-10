Brexitonderhandelingen tijdelijk gestaakt

De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben tot diep in de nacht onderhandeld over de brexit. De gesprekken gaan later op woensdag verder, zegt een EU-functionaris. Bronnen zeggen dat de Britten de afgelopen dagen diverse forse concessies hebben gedaan om een deal te kunnen sluiten.

Als het lukt een principe-akkoord te sluiten, moet premier Boris Johnson die ook nog door het Britse parlement zien te loodsen. Dat stemde tot drie keer toe tegen de brexitdeal van zijn voorganger Theresa May. Een van de grootste struikelblokken is de status van de grens tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland.

De twee partijen onderhandelen onder grote tijdsdruk. De brexit moet in principe over vijftien dagen plaatsvinden, op 31 oktober. Een eventueel principe-akkoord zou op donderdag en vrijdag op een EU-top voorgelegd kunnen worden aan de leiders van EU-lidstaten.