Brexitonderhandelingen nu echt van start

De eerste inhoudelijke onderhandelingen over de voorwaarden van het Britse vertrek uit de EU beginnen maandagmiddag in Brussel. Na vier dagen van naar verwachting intensieve gesprekken geven EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en de Britse brexitminister David Davis donderdag een persconferentie over de resultaten.

De twee zaten vorige maand al een dag samen en spraken toen af „zo snel mogelijk” overeenstemming te bereiken over de scheidingsvoorwaarden. „Voor ons is het ongelooflijk belangrijk dat we nu goede vooruitgang boeken”, zei Davis maandagochtend tijdens een korte persconferentie in het gebouw van de Europese Commissie. We duiken nu in de „kern van de zaak”, voegde Barnier daaraan toe. Het duo wisselde een stevige handdruk uit.

De rechten van burgers, de financiële afrekening en een oplossing voor de grens tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland zijn de drie punten waarop voldoende vooruitgang moet zijn geboekt voordat over de toekomstige relatie zal worden gepraat.

Er moeten harde noten worden gekraakt. Het Britse voorstel over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk biedt volgens Barnier onvoldoende garanties. Volgens de Fransman moet het Europese Hof van Justitie (blijven) waken over hun rechten, terwijl Londen meningsverschillen door de Britse rechter wil laten beslechten. Opsteker is dat de Britse regering donderdag heeft erkend dat het Verenigd Koninkrijk financiële verplichtingen heeft die volgen uit het EU-lidmaatschap en dat daar een oplossing voor moet komen.