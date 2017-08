Brexitonderhandelingen gaan derde ronde in

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hervatten maandagmiddag in Brussel de onderhandelingen over de voorwaarden van hun scheiding. Voor de EU staat deze derde ronde in het teken van „opheldering” van de Britse standpunten.

Tot nu toe is weinig resultaat geboekt op de drie punten waarover eerst overeenstemming moet worden bereikt: de rechten van burgers na de brexit, de financiële afrekening en de toekomstige situatie bij de Brits-Ierse grens.

Op het gevoelige punt van de ‘brexitnota’ verwacht Brussel geen doorbraak. De hoop is gevestigd op „enige vooruitgang” rondom de berekeningsmethode. De Britten zullen hier deze week voor het eerst een (mondelinge) juridische analyse over geven. Bedragen zijn nog niet aan de orde.

De Britten hebben afgelopen week een aantal onderhandelingsdocumenten gepubliceerd, onder meer over de grenskwestie. EU-officials zijn bezorgd over het gebrek aan „werkbare oplossingen” daarin. De „onzichtbare grens” die Londen wil, getuigt volgens hen van „magisch denken”.

Pas als er op de drie genoemde dossiers „voldoende voortgang” is, komt de toekomstige relatie ter sprake. De EU-leiders beoordelen in oktober of die voortgang er is. „Er is nog een enorme hoeveelheid werk te doen”, aldus een EU-functionaris. „De klok tikt door.”

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en de Britse brexitminister David Davis ontmoeten elkaar maandag om 17.00 uur in het hoofdgebouw van de Europese Commissie. Ze geven donderdag een persconferentie.