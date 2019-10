‘Brexitonderhandelingen bijna mislukt’

De onderhandelingen over de manier waarop de Britten de Europese Unie verlaten, lijken vrijwel vruchteloos. Anonieme bronnen rond de Britse premier Johnson stellen dat zijn regering tegemoetkomend is geweest, maar dat er geen oplossing voor het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) voorhanden is.

Johnson heeft dinsdagochtend vroeg met de Duitse regeringsleider Angela Merkel gebeld. Zij heeft hem volgens Britse media gezegd dat een brexitdeal nu wel erg onwaarschijnlijk is, tenzij Londen er toch mee instemt dat Noord-Ierland onderdeel blijft uitmaken van de Europese douane-unie. Maar dat zou volgens Johnson niet aanvaardbaar zijn en het maakt dan volgens hem in wezen elke deal onmogelijk.

Johnson wil dat er na de brexit voorlopig vrij verkeer van goederen blijft bestaan tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland. Dit gaat minder ver dan de douane-unie. De overeenkomsten die Johnsons voorganger Theresa May met Brussel sloot over de brexit, liepen vooral stuk op de passages over de toekomstige status van Noord-Ierland.

De Britse oppositiepartij Labour heeft de opmerking van Johnson dat een brexitdeal wezenlijk onmogelijk is geworden, bestempeld als een cynische truc om de onderhandelingen te saboteren.

Met May had de EU een ‘backstop’ (vangnetregeling) getroffen, waarmee feitelijk het hele Verenigd Koninkrijk bij de Europese douane-unie zou blijven horen, tot er een nieuw vrijhandelsakkoord zou zijn gesloten tussen de EU en Londen. Hier ging het Britse Lagerhuis niet mee akkoord. Johnson wijzigt de overeenkomst en wil nu dat Noord-Ierland net als de rest van het rijk na de overgangsperiode begin 2021 uit de douane-unie treedt. Om te voorkomen dat er dan een ‘harde’ grens op het eiland zou ontstaan, stelt hij voor dat er voor goederen tot zeker 2025 vrij verkeer blijft tussen de republiek en Noord-Ierland.