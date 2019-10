‘Brexitgespek donderdag wordt ontbijt vrijdag’

Het geplande gesprek tussen de EU-onderhandelaar Michel Barnier en de Britse brexitminister Stephen Barclay gaat donderdag niet door. Dit meldden bronnen betrokken bij de onderhandelingen tussen Brussel en Londen over de manier waarop de Britten de Europese Unie verlaten. In plaats daarvan zullen ze vrijdagochtend samen een ontbijt nuttigen.

Bartnier zei woensdag dat de twee partijen in een positie verkeren dat ze geen akkoord kunnen sluiten. Maar hij hoopt dat er met goede wil toch nog een overeenkomst kan worden bereikt.

De Britse premier Boris Johnson gaat donderdag in het noordwesten van Engeland in overleg met zijn Ierse collega Leo Varadkar. Ierland vormt het grootste obstakel voor een brexitdeal omdat het na de brexit voor een deel in en voor een deel buiten de EU komt te liggen.