In Straatsburg is dinsdagmorgen het Europees Parlement in nieuwe samenstelling bijeengekomen. Tijdens de korte openingszitting heette scheidend voorzitter Antonio Tajani zijn 750 collega’s welkom. De afgevaardigden van de Britse Brexit-partij, die vanwege de uitgestelde Brexit alsnog in het parlement zitting moeten nemen, keerden de zaal hun rug toe, toen het Europees volkslied werd gespeeld.

