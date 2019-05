Brexiteer Boris Johnson wil May opvolgen als leider Conservatieven

Boris Johnson, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië en een prominente ”brexiteer”, wil de Britse premier Theresa May opvolgen als leider van de Conservatieve Partij, meldde de BBC.

May heeft gezegd dat ze zal aftreden voor de volgende fase van de brexitonderhandelingen, hoewel ze nog geen datum voor haar vertrek heeft gesteld. De impasse in de besprekingen en de verdeelde Conservatieve Partij hebben haar positie inmiddels vrijwel onhoudbaar gemaakt.

Volgens de vooraanstaande politicus Graham Brady van de Conservatieve Partij heeft May ermee ingestemd volgende maand een tijdschema op te stellen voor haar vertrek. „We hadden een zeer openhartige uitwisseling met de premier”, vertelde Brady donderdag nadat hij en andere prominente conservatieven haar achter gesloten deuren hadden ontmoet.

May wil echter nog steeds de klus klaren die ze is begonnen om haar brexitdeal goedgekeurd te krijgen in het parlement. Na drie afwijzingen wil ze het Lagerhuis volgende maand nog een keer laten stemmen over een terugtredingsakkoord. Het is onwaarschijnlijk dat dit lukt.

May voerde de afgelopen weken weliswaar intensieve gesprekken met Labourleider Jeremy Corbyn en andere prominente oppositieleden, maar dat overleg heeft nog geen doorbraak opgeleverd. Diverse Labourpolitici drongen er donderdag dan ook op aan de besprekingen per direct stop te zetten, zeker nu duidelijk is dat de politieke dagen van May zijn geteld.

Boris Johnson greep de uitkomst van het overleg tussen May en de partijtop donderdag meteen aan om zijn ambitie voor het leiderschap bekend te maken. „Natuurlijk ga ik ervoor”, vertelde Johnson op een bijeenkomst voor verzekeraars. Johnson nam in juli ontslag uit het kabinet uit protest tegen de onderhandelingen die May voerde met de Europese Unie.

Johnson is niet de eerste die zijn interesse in het premierschap laat blijken. Oud-minister Esther McVey en minister van Internationale Ontwikkeling Rory Stewart kondigden al aan dat ze kandidaat zijn. Daarnaast doen de namen van tal van vroegere en huidige ministers de ronde: Andrea Leadsom, Michael Gove, Amber Rudd, Sajid Javid, Dominic Raab, Jeremy Hunt, Penny Mordaunt, David Davis en Liz Truss.

De procedure is dat eerst de fractie in het Lagerhuis een keuze maakt. Partijleden kunnen daarna hun stem uitbrengen op de twee kandidaten die overblijven. Johnson ligt slecht in de fractie, maar is populair bij de leden. Als Johnson de stemming in de fractie overleeft, maakt hij een goede kans de opvolger van May te worden.