Brexiteer Boris Johnson wil May opvolgen

Boris Johnson, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië en een prominente ‘brexiteer’, wil premier Theresa May opvolgen als leider van de Conservatieve Partij, meldde de BBC.

May heeft gezegd dat ze zal aftreden voor de volgende fase van de brexit-onderhandelingen, hoewel ze nog geen datum voor haar vertrek heeft gesteld. De impasse in de brexit-onderhandelingen en de verdeelde Conservatieve Partij hebben haar positie inmiddels vrijwel onhoudbaar gemaakt. Maar na drie afwijzingen wil May het Lagerhuis volgende maand nog eens laten stemmen over een terugtredingsakkoord.

"Natuurlijk ga ik ervoor," vertelde Johnson op een bijeenkomst voor verzekeraars. Johnson nam in juli ontslag uit het kabinet uit protest tegen de onderhandelingen die May voerde met de Europese Unie.