Brexitdeal nog niet in zicht

Druk op de brexitketel: over twee weken is de door de Britse premier Johnson gestelde deadline voor een handelsakkoord. De kans is echter klein dat er al snel een deal op tafel ligt.

Een spannende week in Brussel: de laatste ronde brexitonderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk staan op de agenda. Voordat deze gesprekken op dinsdag van start konden gaan, nam maandag de spanning tussen de Britten en de Europese Unie nog verder toe.

Toen bleek dat de Britten geen aanstalten maken om een belangrijke eis van de EU door te voeren: het terugtrekken van controversiële delen in de nieuwe Britse brexitwet. Brussel wil dat Londen deze omstreden delen vóór oktober –donderdag is het 1 oktober– verwijderen. Het wetsvoorstel dat begin september werd ingediend, is op verschillende punten in strijd met het uittredingsakkoord dat premier Johnson vorig jaar oktober met de EU sloot.

Voorwaarde

Eurocommissaris Maros Sefcovic had eerder op maandag met de Britse brexitminister Michael Gove in Brussel een overleg over deze kwestie. Weinig succes leverde die bijeenkomst op. Sefcovic waarschuwde daarna dat de EU onderzoekt welke juridische stappen tegen de uitgetreden EU-lidstaat kunnen worden genomen, indien dat nodig blijkt te zijn.

Zolang Brussel en Londen het niet eens worden over de Britse brexitwet, is het onwaarschijnlijk dat er snel een handelsovereenkomst wordt bereikt. De Europese Unie heeft eerder al aangegeven dat zij als voorwaarde heeft dat de omstreden delen uit deze wet worden verwijderd voordat zij een deal zal ondertekenen.

Naast de onenigheid over de Britse brexitwet, moet er ook nog een uitweg worden gevonden in twee hoofdpijndossiers in de toekomstige handelsovereenkomst zelf. Er zijn tot nu toe meningsverschillen over hoe het er na de brexit moet uitzien voor de visserij.

Ook zijn er vragen over hoe eerlijke concurrentie tussen Europese en Britse bedrijven kan worden gegarandeerd. De EU maakt zich vooral zorgen over de Britse staatssteun aan bedrijven. Wat als de Britten zich niet meer aan de EU-regels daarover houden?

Ondanks de nog te nemen hordes, kwam er eind vorige week een positief signaal vanuit Londen. Verschillende Britse media berichtten dat de regering er klaar voor is om de zogenoemde ‘tunnel’ in te gaan. De tunnel staat voor intensieve onderhandelingen, zonder onderbrekingen van buitenaf en met als doel een akkoord te sluiten – door middel van compromissen.

Blindelings

Niet veel later bleek echter dat Brussel nog niet staat te springen om het niveau van de onderhandelingen op te schalen. Een EU-bron stelde tegenover de Britse krant The Guardian dat „we het woord van deze premier niet kunnen vertrouwen. Dus de EU-lidstaten zijn nog niet bereid om blindelings een tunnelonderhandeling in te gaan en maar te zien wat er gebeurt.”

Wel zou de dadendrang bij de Britten erop kunnen duiden dat het land bereid is om concessies te doen. Als dat tijdens de onderhandelingen deze week zou gebeuren, wordt de kans een stuk groter dat bijvoorbeeld volgende week de twee partijen de tunnel wél betreden. Hoewel de tijdsdruk enorm toeneemt, staat het niet vast dat Londen en Brussel in oktober tot een deal komen. Uitstel of afstel blijft ook mogelijk.