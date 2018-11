Brexitdeal May lijkt in Lagerhuis te sneuvelen

De Britse premier Theresa May moet volgens Britse media meer gedaan krijgen bij de EU dan afgelopen week is vastgelegd over de brexit. De onvrede over haar brexitbeleid is al lang groot binnen haar eigen Conservatieve partij, maar haar hoop dat er in andere partijen medestanders te vinden zouden zijn, lijkt te vervliegen.

Een prominent van de oppositiepartij Labour, John McDonnell, waarschuwde woensdag dat het principeakkoord tussen May en de EU dat nu op tafel ligt, geen enkele kans maakt in het Britse parlement. De Noord-Ierse partij DUP, die met tien zetels de regering van May aan een meerderheid in het Lagerhuis helpt, steunde maandag en dinsdag regeringsvoorstellen plotseling niet meer uit onvrede over het brexitakkoord.

May gaat woensdagnamiddag naar verluidt thee drinken met EU-commissievoorzitter Juncker. Ze zou hem willen overhalen de tekst van het principeakkoord aan te vullen en aan te passen. De Britten en de EU zijn van plan dat akkoord zondag op een top in Brussel te ondertekenen.