Brexitdeal Johnson vrijdag terug in parlement

De Britse regering legt vrijdag de wetgeving voor aan het parlement die nodig is voor het Britse vertrek uit de Europese Unie. De woordvoerder van premier Boris Johnson zegt dat het de afspraken die zijn gemaakt met de EU omzet in Britse wetgeving.

De wetgeving moet in het parlement meerdere stadia doorlopen voordat ze definitief is goedgekeurd. „We willen het proces voor de kerst starten”, aldus de woordvoerder. De regering wil dat het Verenigd Koninkrijk volgende maand vertrekt uit de Europese Unie. De brexitdeadline verloopt over 46 dagen, op 31 januari.

De Conservatieve Partij van Johnson won bij de landelijke verkiezingen van vorige week een ruime meerderheid. Daardoor is geen steun van andere partijen meer nodig in het Lagerhuis. Daar had Johnson voor de verkiezingen een zwakke positie omdat zijn Conservatieven toen nog geen meerderheid hadden.