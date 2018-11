„Brexitdeal is minst schadelijk voor economie”

Het akkoord tussen de EU en de Britten over de brexit is de minst schadelijke optie voor de Britse economie. Dit zei de Britse minister van Financiën, Philip Hammond, zaterdag. „Deze deal is voor onze economie de minst schadelijke manier om de EU te verlaten”, aldus Hammond.

Hij waarschuwde dat er ook naar andere aspecten van de brexit moet worden gekeken zoals „een politiek verzoeningsproces om ons land weer te verenigen, want landen die diep verdeeld zijn, zijn geen succesvolle landen”.

Zondagmorgen willen leiders van de landen van de Europese Unie, inclusief de Britse premier Theresa May, hun handtekening zetten onder de akkoorden over het vertrek van de Verenigd Koninkrijk uit de unie en over hoe hun toekomstige relatie eruit zou moeten zien. Het Britse koninkrijk zou dan eind maart volgend jaar formeel geen lid meer zijn.

May is zaterdag in Brussel om met EU-Commissievoorzitter Juncker de puntjes op de i van de akkoorden te zetten.