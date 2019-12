Brexitdeal draait om Ierse grens

Het akkoord over een brexit dat de Britse premier Boris Johnson in oktober sloot met de Europese Unie wordt mogelijk nog voor de kerst opnieuw in stemming gebracht in het Lagerhuis. Dat akkoord over het verloop van het vertrek draait voor een belangrijk deel om de positie van Noord-Ierland, het enige deel van het Verenigd Koninkrijk dat een fysieke grens met de EU heeft.

Het Verenigd Koninkrijk stapt bij de brexit in zijn geheel uit de Europese gezamenlijke markt. Daardoor kunnen de Britten eigen handelsakkoorden sluiten met andere landen. Dat zal ook moeten met de Europese Unie.

Formeel komt er weer een harde grens tussen Noord-Ierland (dat de EU mede verlaat) en EU-lidstaat Ierland, maar in werkelijkheid komen er geen controles direct aan die grens. De controles vinden plaats op de grens tussen Groot-Brittannië en het Ierse eiland, op de plaatsen waar goederen Noord-Ierland binnenkomen.

Noord-Ierland blijft de Europese regelgeving volgen waar het gaat om de productie van goederen, waardoor er geen controles aan de grens met Ierland op goederen hoeven plaats te vinden. Daardoor komen er wel extra controles op de grens in de Ierse zee met Groot-Brittannië. De Europese regels voor btw-heffingen blijven in Noord-Ierland gelden voor goederen, maar niet voor diensten.

Voor Europese ingezetenen van Groot-Brittannië en Britse bewoners van de EU-landen verandert er in elk geval tijdens de overgangsperiode niets. Ook voor de bewegingsvrijheid van personen verandert er in die periode nog niets.