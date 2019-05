Brexit Party wint ruim in Groot-Brittannië

De Brexit Party onder leiding van Nigel Farage is de winnaar geworden van de verkiezingen voor het Europees Parlement in Groot-Brittannië. De partij, die voor het eerst meedoet, haalt 31,6 procent van de stemmen.

Farage, een van de drijvende krachten achter het referendum over brexit, liet in een reactie weten mee te willen praten over de brexit. „We willen deel uitmaken van het team dat onderhandelt over de brexit”, zei hij in een toespraak in Southampton. „Als we op 31 oktober de Europese Unie nog niet hebben verlaten, ga je deze score ook terugzien in de nationale verkiezingen. Wij bereiden ons hier op voor.”

Farages partij is slechts zes weken oud. In december stapte de Britse politicus uit de UK Independence Party (UKIP), omdat hij het niet eens was met de extremere koers die de partij in zijn ogen is gaan varen.

Harde klap

De regerende Conservatieven van scheidend premier Theresa May krijgen een harde klap. De partij eindigt op de vijfde plaats met 9,1 procent en haalt daarmee ruim de helft minder stemmen dan vijf jaar geleden.

De pro-Europese Liberal Democrats zijn met 20,3 procent tweede geworden. Ze hielden Labour, dat 14,1 procent haalde, achter zich. Ook de Groenen werden met 12,1 procent groter dan de Conservatieven.

UKIP, de voormalige partij van Farage, won de vorige Europese verkiezingen nog in Groot-Brittannië, maar nu verliest de partij flink en daalt van 26,6 procent naar 3,3 procent van de stemmen.

Ook Labour en de Conservatieven verliezen flink in vergelijking met vijf jaar geleden. Labour haalde toen bijna een kwart en de Conservatieven 23,1 procent. De Liberaal Democraten scoren een plus van 12 procentpunt.

Jeremy Corbyn van de Labour Party vindt dat er een nieuw brexitreferendum moet komen. „Nu de Conservatieven zo erg hebben verloren en niet meer in staat zijn om te regeren, moet deze zaak terug naar het Britse volk.” Dat kan volgens Corbyn via een referendum of verkiezingen.

Opkomst

37 procent van de Britten ging donderdag stemmen, dat is meer dan in 2014 toen ruim 35 procent van de kiesgerechtigden kwam opdagen. Premier May, die vorige week haar aftreden aankondigde, probeerde tevergeefs te voorkomen dat haar land Europese verkiezingen moest houden.