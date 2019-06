Brexit Party hoopt op eerste zetel Lagerhuis

De nieuwe Brexit Party van Nigel Farage hoopt donderdag in Peterborough, boven Londen, zijn eerste zetel in het Britse parlement te bemachtigen. Britse media voorspellen dat dit geen moeilijke opgave is voor de club van Farage. De grote landelijke partijen, de Conservatieven en Labour, lijken hun kansen te hebben verspeeld.

Volgens een Engelse krant hebben de Conservatieven in Peterborough ’‘zich verstopt’’ en Labour worstelt onder meer met het feit dat de stembusgang noodzakelijk is omdat het in 2017 gekozen Labour-parlementslid voor Peterborough een gevangenisstraf heeft gekregen.

In de parlementsverkiezingen van 2017 kreeg de kandidate van Labour ruim 48 procent van de stemmen en die van de Conservatieven bijna 47 procent. Maar kandidaat Mike Greene van de Brexit Party maakt nu de meeste kans op de zetel. Het kiesdistrict was in 2016 enthousiast voor de brexit. Ruim 60 procent stemde in het referendum voor het vertrek uit de Europese Unie.

De tussentijdse verkiezing is het gevolg van leugens die het vorige parlementslid, Fiona Onysanya (35) de politie vertelde in een onderzoek naar haar verkeersovertredingen en die van haar broer. Ze is vorig jaar veroordeeld tot drie maanden cel en moest haar parlementszetel 1 mei opgeven. De stembureaus sluiten om 23.00 uur onze tijd.