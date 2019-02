Brexit Partij geregistreerd

Groot-Brittannië heeft er een nieuwe politieke partij bij. Het is de Brexit Party, die vrijdag officieel is geregistreerd en dus kan gaan meedoen aan verkiezingen. De partij was eerder al in het leven geroepen en heeft de steun van Nigel Farage. Farage was eerder als leider van de UKIP (United Kingdom Independence Party) een van de drijvende krachten in de beweging die de Britten uit de EU wil halen.

Farage heeft afgelopen maand gezegd bereid te zijn als leider van de Brexit Party terug te keren in de politiek als de brexit wordt uitgesteld. In de huidige planning verlaat het Verenigd Koninkrijk 29 maart de EU.